ساندي تطرح "قلبين" بمناسبة عيد الحب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تطرح الفنانة الشابة ساندي أغنيتها الجديدة "قلبين" بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. حيث سيتم اذاعتها على موجات الراديو وستتواجد عبر قناتها وقناة الشركة المنتجة على YouTube.

يُذكر أنها من كلمات محمد قياتي وألحان حمزة، وتوزيع أحمد إبراهيم. فيما تُعتبَر أول تعاون بين ساندي والمنتج ميدو منيب الذي اتفقت معه على إنتاج ألبومها المقبل المتوقع طرحه خلال الصيف المقبل.

يشار إلى أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين الذي سيُعرَض في موسم عيد الحب، وسيُطرح الفيلم بالصالات اعتباراً من الغد، بينما سيُقام عرضه الخاص مساء اليوم.

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