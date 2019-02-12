ليلى علوي تنفي ظهورها في "كارمن"

كشفت الفنانة ليلى علوي أن جميع ما نُشر عن مُشاركتها في مسلسل "كارمن" كضيف شرف "غير صحيح تماما".

وقالت ليلى علوي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "لا أعلم لماذا تم تداول هذا الخبر رغم عدم مشاركتي به، وأتمنى بالطبع النجاح والتوفيق لأسرة هذا العمل بالكامل".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج انتهت من تصوير كل مَشاهدها في أول بطولة مطلقة لها في مسلسل "كارمن"، وشارك في بطولته أحمد حلاوة، شيرين، ليلى عز العرب، ولاء الشريف، محمد الكيلاني، محمد علي رزق، محمد مزريان ومن تأليف سامح وجدي وإخراج حسين شوكت.

Advertisements

قد يهمك أيضًا :

ليلى علوي في إطلالة مُثيرة تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ليلى علوي تحيي ذكرى الفنان "أحمد زكي" على "إنستغرام"