إدوارد يُعلن بَدء تصوير مَشاهده في "ولد الغلابة"

كشف الفنان إدوارد أنه بدأ تصوير مَشاهده خلال السياق الدرامي لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا المقرّر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيرا إلى أن المسلسل يُقدّمه إلى الجمهور للمرة الأولى طيلة مشواره الفني في الجلباب الصعيدي، إذ إنه لم يسبق له تجسيد مثل هذه النوعية من الأدوار الصعيدية قبل ذلك.

وأعلن إدوارد، خلال تصريح خاص له إلى "العرب اليوم"، أنه يظهر خلال السياق الدرامي لمسلسل شخصية الشقيق الأكبر للشخصية التي يُقدّمها النجم أحمد السقا، معربا عن سعادته بوجوده في هذا العمل وبخاصة في ظل وجود نجم كبير ومخرج مختلف كالمخرج محمد سامي وكاتب محترف كأيمن سامي وشركة محترمة للمنتج صادق الصباح وكوكبة كبيرة من النجوم.

يُذكر أن مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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