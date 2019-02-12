شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوسكار تكشف: 4 جوائز خلال الإعلانات ومرشحين جدد لتقديم الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أنه لا يفصلنا سوى أيام قليلة عن حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوى رقم 91، الجوائز الأرفع فى تاريخ السينما، إلا أنه مازال هناك تضاربا وجدلا حول مقدمى الحفل.

فبعدما قالت كارى بيرك رئيسة الترفيه فى شبكة ABC فى تصريحاتها منذ أسبوعين، إن حفل جوائز الأوسكار لن يكون له مقدم رسمى هذا العام وذلك للمرة السادسة فقط فى تاريخ الحفل، إلا أن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية أعلنت اليوم uن مجموعة جديدة من المرشحين المحتملين لتقديم الحفل.



إيميليا كلارك

وشملت المجموعة أسماء بارزة من المشاهير، منها إميليا كلارك، وجايس موموا، نجوم مسلسل Game of Thrones، بالإضافة إلى خافيير بارديم، وأنجيلا باسيت، وتشادويك بوسمان، ولورا ديرن، وصمويل جاكسون، وستيفان جيمس، وكيجان مايكل كى، وكيكى لين، وجيمس ماكافوى، ومليسا مكارثى، وسارة بولسون.



جايسون موموا Advertisements

لكن إعلان الأكاديمية شمل قراراً لم يسعد الكثير، فكشفت أن هناك 4 جوائز أوسكار سيتم الكشف عنها وتوزيعها خلال الإعلانات التجارية، وتشمل جوائز فئات أفضل تصوير سينمائى، وأفضل لايف أكشن قصير، وأفضل تحرير وأفضل مكياج وتصفيف الشعر.

وأعلن رئيس الأكاديمية جون بيلى فى رسالة إلى أعضاء الأكاديمية عن خبر الفئات الأربع التى تم هبوطها إلى وقت إذاعة الإعلانات التجارية، قائلاً فى رسالته: "تتغير أنماط عرض جوائز الأوسكار بسرعة فى عالم الوسائط المتعددة الحالى، كما يجب أن يتطور عرضنا لنستمر فى ترويج الصور المتحركة لجمهور عالمى بشكل أفضل، وفى الوقت الذى نلتزم فيه بتكريم انجاز جميع الرابحين فى الفئات الأربع والعشرين لجوائز الأوسكار، سيتم تقديم 4 فئات منهم وهى: أفضل تصوير، وتحرير الأفلام ، ولايف أكشن القصير ، والماكياج وتسريح الشعر، خلال الإعلانات التجارية، مع بث خطابات الفائزين فى وقت لاحق من البث".

وتابع قائلاً: "وبمساعدة شركائنا فى ABC، سنقوم ببث الإعلان عن هذه الجوائز الأربعة وخطابات الفوز عبر الإنترنت لكى يستمتع معجبونا العالميون، ويشاركونا هذه اللحظات، جنباً إلى جنب مع جمهورنا فى المسرح، فسيتمكن المشاهدون من متابعتنا على موقعنا Oscar.com وقنوات وسائل التواصل الاجتماعية التابعة للأكاديمية، فالبث المباشر هو أولوية بالنسبة لنا، وسيساعد على زيادة الوعى والترويج لفئات الجائزة".

وأضاف أن "اللجان التنفيذية" المسئولة عن 6 فئات تطوعت لتقديم جوائزها خلال فترات الراحة التجارية، واختارت الأكاديمية 4 منهم.