شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تعترف بإدمان القهوة فى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة مى عمر عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وهى تجلس على مقعد ملون ومعها كوب من القهوة.



مى عمر تحتسى القهوة

وكتبت مى عمر تعليقا على الصورة "From I hate coffee to a morning coffee addict" أى أنها تحولت من شخص يكره القهوة إلى شخص مدمن شرب القهوة بشدة، وارتدت الفنانة الملابس الكاجوال أى الجينز والشيميز باللوون اللبنى الفاتح وكانت حافية القدمين.

وتصور الفنانة مى عمر مشاهدها فى مسلسل "ولد الغلابة" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وتشارك فى البطولة إلى جانب أحمد السقا ومحمد ممدوح ومى عمر وإنجى المقدم وهبة مجدى وإدوارد وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى وفايق عزب وهادى الجيار وريم سامى وعفاف رشاد، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.