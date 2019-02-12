شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يحيى ذكرى رحيل علاء ولى الدين: 16 سنة على غيابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان أشرف عبد الباقى الذكرى الـ16 على رحيل صديقه الفنان علاء ولى الدين، الذى رحل عن عالمنا فى 11 فبراير عام 2003.

ونشر أشرف عبد الباقى صورة قديمه له مع علاء ولى دين، عبر حسابه على تويتر، وكتب "الله يرحمك ويغفر لك يا صاحبى 16 سنة على غيابك إن شاء الله تكون فى مكان أحسن".

يذكر أن أشرف عبد الباقى يقدم برنامج "قهوة أشرف"، ويستضيف نجوم الفن ونماذج من الشباب المكافح أصحاب الأفكار والمشاريع التجارية المختلفة، ويعرض عبر شاشة قناة الحياة، فى العاشرة مساء كل ثلاثاء، وظهر به عدد من النجوم منهم محمد هنيدى ومحمود البزاوى ومصطفى خاطر، وسليمان عيد وطاهر أبو الليل، وويزو، وسامح حسين، وصلاح عبد الله، وأحمد السعدنى، وشيماء سيف، وأحمد رزق، وسلوى خطاب، وحمدى الميرغنى، ومحمد أنور، وأمير كرارة، ومحمود عبد المغنى وعلاء مرسى، وبيومى فؤاد.