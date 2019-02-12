محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة ساندي علي جمهورها بصور وفيديوهات من حفل عيد ميلادها، الذي أقيم مساء أمس بأحد "الكافيهات" عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحضر الحفل عدد من أصدقاء ساندي، من بينهم المذيعة سمر يسري والفنانة إيمي سالم، وفي تعليقها على الصور كتبت ساندي "أختي العزيزة سمر شكراً جدا على المفاجأة الجميلة باحتفالية عيد ميلادي في عزومتك الرائعة أنتي دائماً شيك وكلك ذوق ربنا يفرح قلبك الجميل انا فرحت أوي".
يُذكر أن ساندي تصور حاليًا دورها في فيلم "بورصة مصر"، بطولة شريف باهر، علاء مرسي، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، نجوى فؤاد، من إخراج أحمد نور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو- أصدقاء ساندي يحتفلون بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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