أحمد مالك ينضم لفريق "الأختين" مع دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان أحمد مالك لفريق مسلسل المخرجة كاملة أبو ذكري، والذي يحمل اسمًا مؤقتًا هو "الأختين"، تأليف مريم نعوم وإنتاج محمد مشيش.

ومن المقرر أن يبدأ مالك تصوير المسلسل خلال الأيام المُقبلة. "الأختين" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أحمد فهمي وسوسن بدر.

يُذكر أن أخر أعمال مالك التليفزيونية، كان مسلسل "لا تطفئ الشمس" والذي عُرض عام 2017، كما شارك مؤخرًا في فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، وجميلة عوض.

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