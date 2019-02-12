جينا سليم تقابل دينا الشربيني في "الأختين" رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت المذيعة والفنانة د.جينا سليم على المشاركة في بطولة مسلسل للمخرجة كاملة أبو ذكري والسيناريست مريم نعوم، والمقرر عرضه في رمضان 2019 على قناة MBC الفضائية، ويحمل اسمًا مؤقتًا "الأختين".

وقالت جينا، في بيان صحفي، إنها سعيدة بانضمامها إلى عائلة مسلسل "الأختين"، خاصة وأنه من إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف مريم نعوم واللتان حققتا معًا نجاحًا كبيرًا في أعمال درامية سابقة.

"الأختين" من إنتاج محمد مشيش، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني وسوسن بدر.

وشاركت جينا في 3 أعمال درامية في موسم رمضان 2018، إذ لعبت دور "جنيفر" التي تعمل في هيئة حقوق الانسان في مسلسل "عزمي وأشجان"، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك "أتيليه" لبيع الملابس في مسلسل "الرحلة" مع الفنان باسل خياط، كذلك شاركت مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بتقديم شخصية طبيبة نفسية.