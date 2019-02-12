نسرين أمين تنشر صورة من كواليس "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت الفنانة نسرين أمين تصوير دورها في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان المُقبل. ونشرت "نسرين" صورة لها من كواليس التصوير مع محمد رمضان عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أنا والمافيا أول يوم تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019".

مسلسل "زلزال" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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