شاهد.. محمود متولي مدافعًا عن منى فاروق: كان عندها حلم نفسها تحققه

محمود متولي ومنى فاروق

كتبت - إيمان محمد

دافع الفنان الشاب محمود متولي، عن صديقته الفنانة منى فاروق التي تم القاء القبض عليها بعد واقعة الفيديوهات الإباحية مع مخرج مشهور، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "متولي" عبر صفحته قائلًا :" ايوة هى مني فاروق زميلتي واللى بدأنا حلمنا سوا.. ايوة هى مني فاروق الجدعة بنت البلد اللى ضحكتها مكانتش بتفارقها.. ايوة هى اللى كانت فى اى مناسبة هى تبدأ وتدخل على اى جروب احنا فيه سوا من اول مابدأنا على الواتس اب تدخل تقول لكل سنة وانتوا طيبين ومع بعض.. ايوة هى اول واحد ممكن تباركلك برسالة او تليفون على حاجة عملتها

وفى عيد ميلادك تجمع الناس.. أيوة هى اللى وقت ما احتاجتها طبطبت عليا وساعدتنى".

وتابع :"أيوة والله هى انسانة طاقتها حلوة وبتدخل اى مكان وهى مبتسمة ومبهجة وكان عندها حلم نفسها تحققه.. أيوة هى اللى انتوا مرحمتوهاش لما وقعت.. أيوة هى اللى دلوقتي انطفت واتوجعت وحياتها باظت.. أيوة هى غلطت بس احنا اللى بنحاسبها وبندمرها نفسيا ونسينا ان فيه ربنا فوق".

واستكمل :"حقك عليا يا مني .. انا مكنتش عايز اكتب حاجة عن الموضوع.. بس طالما انتى ظهرتي واتكلمتي يبقي واجب عليا اكتب اللى انتى

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تستحقيه".

وأضاف :"من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر" : جملة رواها أحد الأناجيل عن المسيح (عليه السلام) ، في قصة امرأة متهمة بالفاحشة ، وأرادوا رجمها ، وأرادوا أن يحرجوا المسيح (عليه السلام) بأن يشارك هو في رجمها ، أو أن يقف موقف المعترض على شريعة موسى (عليه السلام)".

وتابع :"فقال لهم تلك العبارة ، لما رآهم يتعاملون معها بقسوة المتعالي وبغلظة المتكبر .. فلما قالها لهم رجعوا، فلم يرجمها أحد ؛ لأنهم قالوا لأنفسهم: من منا بلا خطيئة ؟! من منا الذي لا ينعم إلا بستر الله عليه ؟!.. وفي ملتنا يقول صلى الله عليه وسلم عن زانية: لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم.. ارحموا الناس ارجوكوا.. واستروهم ربنا يستركوا دنيا وآخرة.. انا اسف يا مني انى اتأخرت فى الكلام عنك".