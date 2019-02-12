الليلة.. العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" بحضور أبطاله

كتبت - إيمان محمد

يقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، وذلك فى أحد دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور جميع أبطاله، ومن

المقرر طرحه غدًا في دور العرض.

يشار إلى أن الفيلم يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية

فى العالم بصفة عامة، وروسيا بصفة خاصة.

يذكر أن الفيلم بطولة ساندى وسامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسى، تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيونى.