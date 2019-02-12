الليلة.. العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك" بحضور أبطاله

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يقام مساء اليوم، العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، وذلك فى أحد دور السينما بمنطقة التجمع الخامس، بحضور جميع أبطاله، ومنالمقرر طرحه غدًا في دور العرض.
يشار إلى أن الفيلم يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية
يذكر أن الفيلم بطولة ساندى وسامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسى، تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيونى.
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