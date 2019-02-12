الليلة.. أيمن بهجت قمر وتوما ضيوف "قهوة أشرف"

كتبت - إيمان محمد

يحل كل من المؤلف أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقى توما، ضيفين على برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع

عبر شاشة قناة الحياة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف

عبدالباقى، من داخل قهوة ويلتقى فيها العديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة، وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة.