شاهد.. برومو فيلم Captain Marvel

كتبت - مي صادق

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Captain Marvel، برومو دعائى جديد تمهيدا لعرضه فى 6 مارس المقبل فى دور العرض المصرية، و8 مارس فى دور العرض العالمية.

فيلم Captain Marvel تدور حوله العديد من التوقعات الإيجابية بسبب آخر أفلام مارفل "Avengers: Infinity War" ،

خاصة بعد أن جمع إيرادات وصلت إلى 2 مليار و49 مليون دولار أمريكى.

تدور أحداث فيلم Captain Marvel حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب

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الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

الفيلم من بطولة برى لارسون، جيما تشان، ماكينا جريس، لى بيس، بن مندلسون، صامويل ل .جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.