شاهد.. برومو فيلم Captain Marvel

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم Captain Marvel، برومو دعائى جديد تمهيدا لعرضه فى 6 مارس المقبل فى دور العرض المصرية، و8 مارس فى دور العرض العالمية.
فيلم Captain Marvel تدور حوله العديد من التوقعات الإيجابية بسبب آخر أفلام مارفل "Avengers: Infinity War" ،خاصة بعد أن جمع إيرادات وصلت إلى 2 مليار و49 مليون دولار أمريكى.
تدور أحداث فيلم Captain Marvel حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب
الفيلم من بطولة برى لارسون، جيما تشان، ماكينا جريس، لى بيس، بن مندلسون، صامويل ل .جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.
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