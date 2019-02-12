شاهدوا “قهوة أتومو”.. إبتكار أول قهوة خالية من البن!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:28 صباحاً -
تمكنت إحدى الشركات من إنتاج أول قهوة في العالم خالية من البن، إذ قامت هذه الشركة بإبتكار خليط غريب يحتوي على النكهة الخاصة بالقهوة، وأيضاً خالية من المرارة.
ويقول الباحثون المشاركون بإبتكار هذا النوع الجديد: “قهوة أتومو” ليست صديقة للبيئة وحسب، بل إن لها طعماً أفضل، فهي خالية من المرارة التي يحاول ثلاثة أرباع من يشربون القهوة إزالتها، بإضافة الكريما أو الحليب أو السكر”.
وتصف الشركة عملية إنتاجها للقهوة بأنها “هندسة عكسية” لحبة البن، “إذ نظرنا إلى جميع المركبات في القهوة على المستوى الجزيئي من ناحية اللون والذوق والرائحة لأكثر من 1000 نوع من البن، وحددنا المركبات الأساسية، ثم بدأنا بتجميع مكونات طبيعية مشتقة لتصميم قهوتنا الخاصة”.
ولغرض اختبار المنتج الجديد قدمت الشركة عينات من القهوة في أماكن متفرقة في جامعة واشنطن، ونالت قهوة “أتومو” رضى 21 شخصاً من أصل 30، واعتبروها ألذّ من القهوة الأصلية.
ورفضت الشركة الإفصاح عن ماهية مكونات قهوتها الجديدة، وتعتبرها سراً خاصاً للشركة، وسيُطرح المنتج في الأسواق في شهر آذار/مارس المقبل.
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