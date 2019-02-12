مغنية عالمية ترتدي فستان ديانا كرزون “الفراشة” في حفل الـGrammy .. شاهدوا على من الأجمل ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

بعد حوالي الشهر على إرتداء الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ فستان يشبه إلى حدّ كبير “الفراشة” بتصميمه وألوانه الأصفر والبرتقالي والأسود وذلك خلال حفل أحيته في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أطلت المغنية الأميركية ​سانت هارت​ بنفس الفستان مؤخراً خلال حضورها حفل توزيع جوائز الـ”Grammy” بدورته الواحدة والستين التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لإطلالة كل من الفنانتين فيما إختلفت الآراء حول على من بدى أجمل، فما برأيكم أنتم؟

نذكر من أهم الجوائز التي شهدها الحفل لهذا العام كانت من نصيب المغنية العالمية ليدي غاغا التي فازت بثلاث جوائز دفعة واحدة هي أفضل أغنية كتبت لوسائل الإعلام المرئية وأفضل أداء ثنائي عن أغنية “شالو” وأفضل أداء فردي عن “جوان”.