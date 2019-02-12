“فضيلة خانم وبناتها” في الصدارة.. أحداث وتطورات تشغل الجمهور!

متابعة الخليج 365: يتابع الجمهور العربي المسلسل التركي “فضيلة خانم وبناتها” عبر شاشة OSN منذ أشهر عدّة.
ويحظى العمل بنسب مشاهدة عالية جدًا في عدد كبير من البلدان العربية، حيث تسيطر أحداث المسلسل على حديث الجمهور وذلك يظهر بوضوح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير ذكره أن أحداث المسلسل تدور حول فضيلة التي تعيش في فقر مع ابنتيها، وهي أم و أب في نفس الوقت عايشت خلال حياتها الندم والحماس، وتكون على بعد خطوة من حياة أفضل، والإستثمار الوحيد لذلك هي ابنتها الصغيرة إينجي التي تتميز بجمالها وتكون رازان الإبنة الكبرى هي العائق الأكبر حيث تتميز بتصرفاتها الرجولية، وتواجه أمها منذ وفاة والدها.
وتتصاعد التطورات مع وصول فضيلة إلى قصر عائلة أكامان الغنية فتبدأ أسرار أفراد الأسرة بالخروج إلى العلن وسط أحداث مشوّقة.
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