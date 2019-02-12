“ردلي كلماتي” لـ راغب علامة تواصل رحلة الملايين!

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل أغنية السوبر ستار راغب علامة الجديدة “ردلي كلماتي” رحلة نجاحها منذ طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.

وحققت الأغنية خمسة ملايين استماع ومشاهدة منذ إطلاقها عبر موقعي “أنغامي” و”يوتيوب”.

هذا وتحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا وطلبًا من الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن أغنية “ردلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، أمّا العمل المصوّر الخاص بها فتم تصويره في أثينا بتقنيات حديثة جدًا.

لمشاهدة فيديو كليب أغنية “ردلي كلماتي”: