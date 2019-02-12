وائل منصور يطرح “ودّعني” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح الفنان الشاب وائل منصور أغنية جديدة بعنوان “ودّعني” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية رومانسية من الطراز الرفيع وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صبّاغ، يؤدّيها وائل منصور بإحساس مرهف فتُبرز شخصيته الفنية.

وتُعتبر هذه الأغنية التعاون الأوّل بين وائل منصور وشركة The Bridge التي انضم إليها مؤخرًا.

كلمات الأغنية:

نظراتي عتباني

و قلبي من جوا مقهور

كإني مليت من حالي معك

ما فيي حبك لأني مجبور

اتبدل إحساسي

وما بىعرف شو السبب

ودعني اتركني

عيش و دور

عحالي من بعدك

من قلبي كنت

قلك اني

رح موت من بعدك

مت و صرت حدا جديد

بدو حدا غيرك

إذا ما عاد غيابك يجرحني

كيف بدو وجودك يسعدني

الحق عليي سامحني عهالكلام

ودعني اتركني

عيش و دور

عحالي من بعدك

من قلبي كنت

قلك اني

رح موت من بعدك

مت و صرت حدا جديد

بدو حدا غيرك

لمشاهدة فيديو أغنية “وعدني”: