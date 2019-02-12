كنزة مرسلي تحطم المليون الأول بـ “قتّال”

Feb 12, 2019
بعد أيام قليلة على طرح اغنيتها الجديدة “قتّال”، شكرت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي كل من ساهم في انجاح الأغنية، والشكر الكبير لجمهورها الذي ساهم بتخطي الكليب حاجز المليون مشاهدة على موقع شركة الانتاج الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز”عبر موقع يوتيوب وذلك بعد اربع ايام على طرح العمل المصور.
وغرّدت كنزة قائلة: “الحمد لله قبل كل شيء؛شكرًا لأعز الناس على قلبي اللي هم انتم #حبايبي…شكرًا لكل من هنأني سواء بالخاص او في العام…او حتى فرح لي من بعيد…وجزيل الشكر لكل من كان وراء نجاح هذا العمل…تحية مني #كنزة للجميع #نحبكم بكل اللهجات واللغات”.
الاغنية من كلمات عبدو سعود، الحان وتوزيع طارق قادم، انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”. اما الفيديوكليب فمن توقيع المخرج المبدع زياد خوري الذي وقّع اكبر عدد من هيتات العام المنصرم.
“قتّال”، اغنية باللهجة الجزائرية، رومانسية ذات ايقاع سريع، تتكلم عن خيانة الحبيب.
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