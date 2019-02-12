بين أصالة وزياد الرحباني “رمانة او قلوب مليانة”؟

خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” الذي يقدمه الاعلامي السعودي هشام الهويش عبر شاشة “دبي”، ردّت الفنانة اصالة نصري على المؤلف الموسيقي زياد الرحباني الذي سبق وصرّح في واحدة من مقابلته التلفزيونية ان “أصالة تقصّ خبزاً بصوتها، ومن لديه ربطة خبز يمكن أن تقطعها عندما تقول آه. صوتها حادّ جدًّا وتصرخ في غنائها”.

وعلى الرغم من ان اصالة ردّت في حينها على تصريح زياد بتغريدة جاء فيها “هالزّلمة بالذّات شو ما قال ما بينزعل منه”، الا ان الأمر على ما يبدو عكس الذي صرحت به خاصة بعدما ردّت على زياد الرحباني في برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي”.

وعندما سألها هشام الهويش “لماذا لم يسبق لها ان غنت لكاظم الساهر وزياد الرحباني؟”، ردّت اصالة مشيرة انها تحب ان تغني كثيراً لكاظم انما الاسم الثاني لا يستهويها اطلاقاً. حينها قاطعها “هشام” سائلاً “أليس من أجوائك؟” فأجابت “كلا ليس من اجوائي اطلاقاً على المستوى الفني ولا على المستوى الشخصي”. وختمت قائلة “بعرف ممكن تقوم الدني وتقعد بس هيدا ذوقي”.