أريانا غراندي تحتفلُ بعيد الحبّ بدون حبيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنتْ النجمة الأمريكية، أريانا غراندي، نجمة البوب، في وقت سابق من هذا العام، بأنّها أصبحتْ عزباء، ممّا يعني أنّها ستقضي عيد الحبّ هذا العام بدون حبيب، وبدون احتفال. وأكّدتْ على ذلك، حين سألها أحد متابعيها على "تويتر"، عن شريكها الحاليّ، وأجابتْ بأنّها عزباء لهذا العام، وربّما لباقي حياتها.

وارتبطتْ غراندي، بالممثل الكوميديّ، بيت ديفيدسون، والذى انفصلتْ عنه بعد أسابيع قليلة من وفاة خطيبها السّابق، ماك ميلر، منتحرًا بجرعة زائدة من المخدّرات، والذي استمرّتْ علاقتها معه 18 شهرًا.

إلا أنّه منذ أيام، نشرتْ إحدى صديقات أريانا، فيديو على "إنستغرام"، لطلاء أظافرها لعيد الحبّ، والمكوّن من عدّة ألوان مع كلمات، وقلوب، وعلّقتْ أريانا، مبدية إعجابها به.

وهو ما دفع أريانا، لنشر صورة طلاء أظافرها الخاصّ، لعيد الحبّ، بلون ورديّ، هادئ، وكلمة واحدة فقط، هي NAH، والتي تعني لا؛ فبعد انفصالها عن بيت، فضّلتْ البقاء وحيدة، ربّما لأنّها مازالت تكنُّ مشاعر حبّ لماك ميلر، كما أشيع عنها، وربما لحاجتها إلى بعض الهدوء في حياتها الشخصية، بعيدًا عن الأضواء .