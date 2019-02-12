نبيلة عبيد: لم أتعاقد على دور زوجة شاه إيران

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها لم تتعاقد بعد على فيلم تدور أحداثه حول عائلة شاه ايران لتُجسد فيه شخصية زوجته فرح بهلوي. مشيرةً إلى أن هناك مشروع فرنسي عن العمل لكنها لم تتعاقد عليه رسمياً أو تبدأ تصويره حتى الساعة.

وأضافت لـ""الخليج 365"" أنها اعتادت المشاركة في أعمال انتاجات مشتركة، لكنها في الوقت نفسه اعتادت الإعلان عن مشاريعها بعد توقيع العقود. لافتة إلى أن هذا المشروع على سبيل المثال لم يدخل حيّز التنفيذ بشكلٍ فعلي حتى الآن.

وأكدت أنها ليست مرتبطة رسمياً بأي مشروع في الوقت الحالي، لأنها لم تتلق عروضاً يمكن ان تعيدها للوقوف أمام الكاميرا لأنها تبحث عن عمل يضيف لمسيرتها الفنية.