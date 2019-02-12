"محمد هنيدي" وراء غياب "ندا موسى" عن السباق الرمضاني

اعتذرت الفنانة ندا موسى، عن المشاركة في أكثر من مسلسل في السباق الرمضاني المقبل، بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع النجم محمد هنيدى، حيث تعرض المسرحية طوال أيام الأسبوع باستثناء الثلاثاء وذلك خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى، وكان من الصعب عليها المشاركة فى مسلسلات والالتزام بالتصوير فى هذا الوقت.

يشار إلى أن مسرحية "3 أيام فى الساحل" تم افتتاحها فى أحد مسارح أكتوبر يوم 10 يناير الماضى، وبطولة محمد هنيدى، بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني ، وتأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري، ويعود هنيدى بها إلى المسرح بعد غياب 16 عاما، حيث يظهر هنيدى خلال الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض إلى كثير من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال ندا موسى مسلسل "بالحجم العائلى" مع النجم يحيى الفخرانى الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هاشم.

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