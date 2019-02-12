هبه مجدي تؤكّد أن شخصيتها في "ولاد الغلابة " مختلفة ومميزة  

كشفت الفنانة هبة مجدي أنها قررت أن تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين مميزين , هما مسلسل " ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا , ومسلسل" طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفي خاطر , مشيرة إلي أنها تقدم في كل عمل منهما شخصية مختلفة تمامًا عن الأخر وتحمل الأحداث العديد من المفاجآت للجمهور .

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وأوضحت أنها تقدم في مسلسل "ولد الغلابة" شخصية صعيدية قوية و شريرة بينما تقدم في مسلسل "طلقة حظ" شخصية كوميدية خفيفة , مؤكدة أنها تختار أدوارها بعناية شديدة وحريصة للغاية على أن تكون كل أدوارها مختلفة ومتنوعة.

وأشارت هبة أنها تحمست للمشاركة في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" , لكونه عمل قوي يحتوي على تولفية مميزة تجعله ينافس بشكل قوي خلال السباق الرمضاني المقبل , بداية من الشركة المنتجة مرورًا بالسيناريو الذي قام بتأليفه أيمن سلامة , والذي يحتوي على حبكة درامية رائعة , بالإضافة إلي الإخراج , حيث يتولى الإخراج المخرج محمد سامي , إلي جانب وجود نجم كبير لديه شعبية وجماهيرية مثل أحمد السقا , وأوضحت أن شخصيتها في العمل مختلفة عن أعمالها السابقة .

وأوضحت أنها تقدم خلال السياق الدرامي للمسلسل شخصية مركبة , وهي شخصية "زينب" , بنت صعيدية و ابنة خال الشخصية التي يقدمها النجم احمد السقا وكانت زوجته ثم انفصلت عنه لأسباب سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل , مشيرة أنها رغم تقديمها دور الفتاة الصعيدية للمرة الثالثة لكنها تقدم في المسلسل شخصية بعيدة تمامًا ومختلفة عن كل أدوارها السابقة.

وتحدثت عن دورها في مسلسل "طلقة حظ" , حيث أوضحت أنها تقدم في المسلسل شخصية تناقض تمامًا لمسلسل "ولد الغلابة" , إذ أنها تقدم شخصية كوميدية وأن هذا هو أكثر ما شجعها للمشاركة في المسلسل , بخاصة أنها طيلة السنوات الماضية لم تقدم دور كوميدي وتعتبر تقديمها لهذا الدور بمثابة تحدي كبير بالنسبة لها وتتمني أن تنال الشخصية إعجاب المشاهدين حينما يتم عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المقبل .

وأضافت أنها تجسد دور"أسماء" شقيقة الشخصية التي يقدمها الفنان مصطفي خاطر ولديها 3 شقيقات وتنفصل عن زوجها وتعود إلى بيت العائلة , حيث إن زواجها ضمن أحداث المسلسل يعرضها للمشاكل التي سيتم عرضها على مدار حلقات المسلسل , ويشاركها في بطولته كوكبة من النجوم منهم مصطفي خاطر وأيتن عامر ومحمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، أنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا.

واختتمت هبة حديثها عن السينما قائلة" أنها تشارك في بطولة فيلم سينمائي يحمل اسم " باب البحر" ومن المفترض البدء في تصويره عقب الاستقرار على التفاصيل الخاصة بالفيلم , مشيرة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم , منهم سهر الصايغ.

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