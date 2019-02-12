"معمولي عمل ونفسي في دور رقاصة".. 30 تصريحًا لشيرين في "تخاريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج تخاريف، الذي تقدمه وفاء الكيلاني على قناة MBC.

وقالت شيرين عدة تصريحات عن حياتها وزوجها حسام حبيب وحياتها بعيدا عن الفن، نرصدها في السطور التالية.

- مهري من حسام حبيب 25 قرشا، وربنا أداني ألماظة كل ما تطلع برى تنور أكتر، مكنتش عارفة قيمته وإحنا صحاب.

- عمري ما تخيلت أن حسام يبقي جوزي، واللي حصل عمل إلهي.

- كان عندي أزمة نفسية كبيرة وحسام عزمني على العشا، معرفش ليه في اليوم ده شفته حبيبي، وقلتله امتى هنتجوز؟ وقلي عارفة لو صبرتي شوية كنت أنا اللي قلتها.

- أحب يكون في حياتي راجل، أحب دايما يكون في سند وأمان.

- حسام منعني عن الناس بيضحكوا عليا، وأنا منعته عن الناس اللي سارقين كل أفكاره.

- حسام بيزعل لما ببوس حد، وأنا مقدرة ده، الست يتخاف عليها وفي حاجة اسمها حرمة للست.

- بزعل من النقد لما بيكون بأسلوب مش مهذب زي التريقة على قبلتي لحسام.

- حسام عنده تفاصيل كتير من أبويا، وهو غيور أوي بس الغيرة اللي مش مجنونة.

- بقيت درويشة وناضجة أكتر، ومفيش حاجة تغريني لازم أكون قريبة من ربنا.

- لما أبويا مات بعد الجواز، حسيت أنه كان مستني يطمن عليا.

- عيطت من يومين خايفة من أن حسام يبعد عني، وبصلي دايما بس مش بانتظام.

- رحت لدكاترة نفسيين كتير، وبتابع مع دكتور أمريكي حاليا، وكان نفسي اتجوز دكتور نفساني.

- حسام عنده فوبيا من الأسانسير والطيارة.

- حاولت الانتحار أكتر من مرة لكن ندمت على ده.

- أنا أنجح حد في برنامج "ذا فويس".

- لو معايا ميكروباص كنت هركب فيه حسام حبيب وفيفي عبده ومحمد محمود عبدالعزيز وأصالة وسميرة سعيد وأنغام ونانسي محمد فؤاد وحسين جسمي وأيمن بهجت قمر وأمير طعمية وصابر الرباعي وعاصي الحلاني وكاظم الساهر ومحمد هنيدي.

- نفسي أتعامل مع ملحن أكون هدف بالنسبة له ويجرب معي طبقات مختلفة.

- ندمانة لأني مكنتش بقعد مع أبويا وقت كافي.

- أقول للناس اللي مش كويسين: "يا ناس يا شر كفاية قر".

- تسرعي بسبب طيبتي وسذاجتي.

- في مواقف شعري أبيض فيها، لأن العشرة هانت على بعض الناس.

- الانتظام في الصلاة أكتر حاجة تتحسد.

- أمي بترقيني وبتعملي عروسة.

- معمولي أعمال بس المؤمن مش بيخاف من حاجة.

- نفسي يبقي عندنا طيارة وأزور فلسطين وأقدم دور رقاصة في السينما وحسام ممكن يوافق لو فن مش مبتذل.

- بنصح تامر يقصر شعره خالص زي زمان وأصالة تعمل أغاني ناعمة زي "بين إيديك" وبهاء يفوق لنفسه.

- تعرضت للتحرش وضربت ناس منهم.

- أنصح حسام يدي وقت لنفسه.

- لو لبست طاقية الإخفاء هدخل خزينة أحلام وخزائن دول غنية.

- مش عاوزة أبقى لوحدي ولما أكبر أتمنى أكون في مجتمع بيحترم الإنسان.

- رفضت مسلسلات بعد طريقي، مينفعش أعيش حياتي 8 شهور بصور، الممثلين بيتعبوا أكتر مننا.