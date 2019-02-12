تفاصيل دور شريف باهر في "بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

انتهى الفنان شريف باهر من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "بورصة مصر"، المقرر عرضه في منتصف مارس المقبل.

وقال الفنان شريف باهر لـ"الخليج 365" إنه يمتلك "كافيه"، وتدور الأحداث من خلاله.

وأضاف شريف باهر: "أنه على مدار الأحداث يضطر أن يبيع هذا الكافيه، ويتجه للسفر خارج البلد، وفي نهاية أحداث الفيلم تتغير خطة تفكيره ويرفض أن يبيع هذا الكافية".

وفيلم "بورصة مصر" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم الفنان شريف باهر، علاء مرسي، النجم الكبير حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبدالله، مصطفى قمر، نجوي فؤاد، تأليف علاء مرسي، غادة حنفي، ومن إخراج أحمد نور، ديكور عادل المغربي، مدير التصوير محمد شفيق.​