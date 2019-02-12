اليوم.. عرض فيلم ليل خارجي بمهرجان المركز الكاثوليكي

فيلم ليل خارجي

كتبت - مي صادق

يعرض مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فيلم "ليل خارجي"، اليوم الثلاثاء، الذي يشارك ضمن فعالياته، ويتنافس على جوائزه مع 5 أفلام أخرى، على أن يعقبه ندوة مع أبطاله ومخرجه.

يُشار إلى أن فيلم "ليل خارجى" من تأليف شريف الألفى، وإخراج أحمد عبدالله السيد، وشارك الفيلم فى

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حيث حصل شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى، حيث تتمركز حول 3 أشخاص، هم "مو، وتوتو، ومصطفى"، الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة، وتتقاطع حياتهم

معًا، ثم يدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان، ويصيرون شاهدين على جانب خفي غير معلوم من المدينة.

"ليل خارجي".. بطولة كل من: كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم، ومشاركة مميزة لعددٍ كبير من النجوم من ضيوف الشرف، هم بترتيب ظهورهم بالعمل: علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبدالله السيد.