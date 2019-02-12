- 1/2
- 2/2
يعرض مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فيلم "ليل خارجي"، اليوم الثلاثاء، الذي يشارك ضمن فعالياته، ويتنافس على جوائزه مع 5 أفلام أخرى، على أن يعقبه ندوة مع أبطاله ومخرجه.
يُشار إلى أن فيلم "ليل خارجى" من تأليف شريف الألفى، وإخراج أحمد عبدالله السيد، وشارك الفيلم فىمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، حيث حصل شريف دسوقي على جائزة أفضل ممثل.
تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى، حيث تتمركز حول 3 أشخاص، هم "مو، وتوتو، ومصطفى"، الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة، وتتقاطع حياتهم
"ليل خارجي".. بطولة كل من: كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم، ومشاركة مميزة لعددٍ كبير من النجوم من ضيوف الشرف، هم بترتيب ظهورهم بالعمل: علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبدالله السيد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم ليل خارجي بمهرجان المركز الكاثوليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.