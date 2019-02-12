اليوم.. العرض الخاص لـ"عيش حياتك"

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يُقام العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، مساء اليوم، بكايرو فيستيفال سيتى في التجمع الخامس، ويحضر العرض الخاص كل من "سامح حسين ساندي، إدوارد، محمد نور، أحمد حلاوة، مها أبو عوف،ياسر الطوبجى، سامية الطرابلسي، المخرج تامر بسيونى".
تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي عن إبراهيم، الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد،
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