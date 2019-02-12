كتبت - مي صادق
نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا من مشروع تخرج ابنتها مايا، وذلك أثناء وجودها فى محمية "وادي دجلة".
وعلقت روجينا على الصور قائلة: "مبروك يا حبيبة عمري
جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "كلبش2"، مع الفنان أمير كرارة، وهيثم أحمد زكي، ومن إخراج بيتر ميمي".
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا تحتفل مع ابنتها بمشروع التخرج في وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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