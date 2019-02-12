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روجينا تحتفل مع ابنتها بمشروع التخرج في وادي دجلة

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روجينا تحتفل مع ابنتها بمشروع التخرج في وادي دجلة
كتبت - مي صادق

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا من مشروع تخرج ابنتها مايا، وذلك أثناء وجودها فى محمية "وادي دجلة".
 وعلقت روجينا على الصور قائلة: "مبروك يا حبيبة عمري

على الفيلم، مشروع التخرج معهد السينما، ربنا يوفقك ويحرسك ليا، يا أهم مخرجة في عيني بأذنك يارب أعلى تقدير.. وبشكر كل الناس

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اللي ساعدوا مايا في المشروع، سواء زملائها في التصوير والمساعدين، وزملائها من المعهد، والجندي المجهول فؤاد أقوى إنتاج، الحمد والشكر لك يارب".
 جدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "كلبش2"، مع الفنان أمير كرارة، وهيثم أحمد زكي، ومن إخراج بيتر ميمي".

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