تفاصيل حفل عمر خيرت في عيد الحب

كتبت - مي صادق حدَّدت دار الأوبرا أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت فى عيد الحب، التى من المقرر أن تُقام يومى 18 و19 فبراير الجاري، على المسرح الكبير، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 550، و750، و1000 جنيه، ويتم حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا.

من المقرر أن يقدِّم "خيرت" لجمهوره ومحبيه باقة متنوعة من أجمل أعماله الفنية، التي قدمها خلال مشواره الفني، من

جدير بالذكر، أن عمر خيرت قدَّم 3 حفلات في شهر يناير الماضي، بدأ أولها على مسرح المرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا.من المقرر أن يقدِّم "خيرت" لجمهوره ومحبيه باقة متنوعة من أجمل أعماله الفنية، التي قدمها خلال مشواره الفني، منتترات أعمال درامية وموسيقى تصويرية لأعمال سينمائية، وأغانٍ تعاون فيها مع كبار المطربين.جدير بالذكر، أن عمر خيرت قدَّم 3 حفلات في شهر يناير الماضي، بدأ أولها على مسرح المرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، بعدها حفلتان في دار الأوبرا المصرية.

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