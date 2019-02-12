نيرمين الفقي تحتفل مع متابعيها بعيد الحب

كتبت - مي صادق

احتفلت الفنانة نيرمين الفقي، مع جمهورها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "كل عيد حب

وأنتم طيبين، باقي 3 أيام ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة وراحة بال".

وظهرت نرمين بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا

باللون الأسود مع قناع على الوجه، وانهالت تعليقات الحب والإعجاب من متابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي هو الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا.