الان تتابع «العرفج» يحاول فك اشتباك المعركة القائمة بين شركة المياه والمشتكين! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كتب عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، مقالين يومي الأحد والثلاثاء، محاولًا فك اشتباك المعركة الدامية التي تقوم هذه الأيام بين شركة المياه الوطنية والمشتكين منها.

وبيّن “العرفج” في مقاله الأول والذي جاء بعنوان “فواتير الماء تزعج البسطاء” أسباب ارتفاع الفواتير، مشيرًا إلى أهمها وأقواها وهي التكاسل في تحديث البيانات.

وأرجع عدم تحديث بعض المشتركين لبياناتهم لدى الشركة لعدة أسباب أخرى، منها أَن التحديث سيجلب عليهم المزيد من الفواتير، أو أن التحديث قَد يكشف بعض الأسرار، وبعض المداخيل والأموال، التي قَد تؤثر على حساب المواطن، والذي يستفيد منه من يريد تحديث بياناته، ومن الأسباب أيضًا -جهل بعض المواطنين؛ بمزايا وسهولة تَحديث البيانات، عبر الخدمات الإلكترونية!

أما في مقاله الثاني الذي جاء بعنوان “البسطاء يسألون عن الماء” فقد حاول “العرفج”، أن يتعرف إلى الطرق المتاحة أمام المشتركين لتحديث بياناتهم بعد تواصله مع شركة المياه، وأخبروه بتنوع وتعدد وسائل تحديث البيانات، ويأتي أسرعها وأسهلها هو الاتصال بالرقم الموحد 920001744 عوضًا عن الذهاب إلى الشركة.

ثم يأتي الخيار الثاني لتحديث البيانات عبر زيارة موقع الشركة الإلكتروني، واتباع الخطوات حتى يتم التحديث في ثواني، وآخر الخيارات زيارة أحد فروع الشركة.

وعاتب “العرفج” شركة المياه لغيابها عن تصميم تطبيق إلكتروني في نظامي IOS وAndroid على الأجهزة الذكية.