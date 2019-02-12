ميّ الغيطي سعيدة بتكريم المركز الكاثوليكي

كشفت الفنانة ميّ الغيطي، عن سعادتها بتكريمها من قبل المركز الكاثوليكي.

وقالت ميّ لـ"لايف ستايل": لا يمكن وصف ما أشعر به من سعادة غامرة لحصولي على الجائزة التشجيعية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، فهذه الجائزة شرف لأي فنان، ووسام لأنها جائزة لها أهميتها من مهرجان عريق.

يُشار إلى انه قد تم افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 67، الإثنين، وجاء ذلك بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، وتم تكريم عدد كبير من النجوم ومنهم عمرو يوسف، أحمد بدير، رجاء الجداوي، رغدة، فاروق الفيشاوي، إيمان، هشام سليم، ومن المقرر أن يُقام في الفترة من 8 إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

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