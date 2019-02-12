شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سارة عبد الرحمن بدور الأم للمرة الأولى بمهرجان كليرمونت فيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها فى فرنسا تجاه فيلمها "لما فات عشرة" الذى عرض فى مهرجان (كليرمونت فيران)، أثناء عرضه خلال فعاليات المهرجان الذى يعد الأعرق بالنسبة للأفلام القصيرة، سارة أكدت أنها تخوفت بشدة من الدور التي تلعبه للمرة الأولى، حيث استلزم منها تغيير كبير فى اللوك بسبب تقديمها دور الأم لطفلة قبل دخولها عيادة الطبيب من أجل الختان مثلما يظهر خلال أحداث الفيلم.

مهرجان "كليرمونت فيران" يضم نحو 78 فيلم شارك من بينهم فيلم مصري وحيد هو "لما فات عشرة" التي تقوم ببطولته سارة عبد الرحمن ومن إخراج جيلان عوف، وقد تقدم للمشاركة فيه أكثر من 7000 فيلم ولكن لم ينجح سوى الفيلم المصري الوحيد التي تقوم ببطولته سارة فى دخوله هذا العام.



