شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعاونهما فى فيلمين.. محمد نجاتى مع حمادة هلال لأول مرة فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان محمد نجاتى آخر الأسبوع الحالى تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل وهو من إخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى فى أول تعاون مع حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد ويجسد نجاتى من خلاله أحد الأدوار المهمة الذى يراهن عليها خلال السباق كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

نجاتى تعاون مع هلال قبل فى ذلك فى عدد من الأعمال السينمائية من بينها فيلم "العيال هربت" و"عيال حبيبة" ولكنه لأول مرة يتعاون معه فى عمل درامى .

"ابن اصول" من بطولة كل من الفنان حمادة هلال ومحمد نجاتى وسوزان نجم الدين، أيتن عامر، رانيا منصور، إيناس كامل، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

ويعود حمادة هلال للتعاون مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد فى "ابن أصول" الذى يسجل ثالث عمل يجمعهما، بعدما قدما سويًا مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، فيما قدم حمادة مسلسل "قانون عمر" فى رمضان الماضى من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال الفنان محمد نجاتى مسلسل «الأب الروحى 2» وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سوسن بدر، أحمد عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، وفاء سالم، إيهاب فهمى، ومحمد عز وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإخراج تامر حمزة.