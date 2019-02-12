نجم فيلم "Vice" في زيارة خاصة لـ"مهرجان برلين السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص النجم الأمريكي، كريستيان بيل، على حضور العرض الخاص لأحدث أعماله السينمائية "Vice"، والذي يتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ61 هذا العام، مساء أمس الاثنين، بقصر برينالي، في برلين، ألمانيا.

ورافقه بالعرض الخاص للفيلم زوجته سيبي بلازيك، إلى جانب مخرج وكاتب الفيلم، آدم مكاي، واللذان حضرا مؤتمراً صحفياً للفيلم تطرقوا خلاله عن الصعوبات والتحديات التي واجهوها لتصوير الفيلم خصوصاً وأن الفيلم يتطرق للسيرة الذاتية لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني.

وأكد كريستيان بالمؤتمر الصحفي ان التحول لشخصية "ديك تشيني" كانت مرهقة للغاية، وتطلب الأمر التركيز على التفاصيل الخاصة بحياته السياسية والشخصية، إلى جانب زيادة الوزن، وانه لمن الممتع الدخول بتحدي جديد من نوعه، وقد رشح كريستيان بيل لجائزة الأوسكار والمقرر الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع الجوائز يوم الأحد 24 فبراير المقبل.