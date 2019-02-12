شكرا لقرائتكم خبر عن الجنى الأزرق يظهر فى ثانى تريلر لفيلم اللايف أكشن Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم اللايف أكشن "Aladdin"، تريلر جديدًا للعمل المقرر طرحه يوم 24 مايو من العام المقبل بسينمات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وكانت قد أعلنت Disney أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذي طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.