محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بالراحل علاء ولي الدين، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وأوضحت الصورة الهواري بجانب الراحل علاء ولي الدين، الفنان حسن حسني، وأحمد حلمي، هشام سليم، وغيرهم من الفنانين. وعلق "الهواري" على الصورة: "اليوم ذكرى الناظر أدعو له بالرحمة والمغفرة، صديق العمر، الغائب الحاضر". ورحل ولي الدين في 11 فبراير 2003، عن عالمنا، عن عمر يناهز 39 سنة، بعد إصابته بغيبوبة سكر.​



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كانت هذه تفاصيل خبر مجدي الهواري في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين: "أدعوله بالرحمة والمغفرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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