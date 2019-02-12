كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 فبراير 2019 05:28 صباحاً -
أطل زوج الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش عبر فيديو قصير نشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي في اول ظهور له.
وظهرت دانة في الفيديو الى جانب زوجها الذي قال لها: “الناس تقول هل دانة راضية انك تتصور وتطلع تسولف او لا” لترد عليه “لا مو راضية” وتابعت “هذا شي راجعلك اكيد بس انا مو راضية”.
يذكر ان حفل زفاف دانة اثار ضجة واسعة بسبب تكلفته الباهظة وكمية المجوهرات التي وضعتها ولاخفائها وجه زوجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… ردة فعل دانة الطويرش على اول ظهور لزوجها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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