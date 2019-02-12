رامي مالك يقترب من الأوسكار بعد فوزه بجائزة «BAFTA».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والممثل الأمريكي ذو الأصور المصرية رامي مالك، من الفوز بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلمه الشهير “Bohemian Rhapsody” في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية “BAFTA” في دورته الـ 72، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وكان رامي مالك قد نافس على الجائزة مع 5 نجوم مختلفين وهم برادلي كوبر عن فيلم “A Star Is Born” وكريستيان بيل عن فيلم “Vice” ورامي مالك عن فيلم “Bohemian Rhapsody” وستيف كوجان عن فيلم “Stan and Ollie” وفيجو مورتينسين عن فيلم “Green Book”.

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وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم من بينهم ستيفن وولي وإليزابيث كارلسن وتيموثي شالاميت وتوم هيدلستون ورامي مالك وماهر شالا على وسام روكويل وآدم درايفر وبرادلي كوبر وستيف كوجان وكريستيان بيل وجيسي باكلي وليتيسا رايت وإيما ستون وكلير فوي ومارجوت روبي وليلي كولينز وإيمي آدمز وميليسا مكارثي وأوليفيا كولمان وفيولا ديفيس وجلين كلوز وغيرهم.

واتسم الحفل بالطابع الملكي، حيث حضره الأمير ويليام دوق كامبريدج، وزوجته كاثرين ميدلتون، كما شهد العديد من المفاجآت التي تتضمن فقرات كوميدية وغنائية لأشهر النجوم، في قاعة ألبرت الملكية التي تستضيف المهرجان في العاصمة لندن.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي رامي مالك، يخطو بثبات نحو الفوز بالجائزة الكبرى وهي جائزة الأوسكار، والمقرر أن يقام حفل توزيع جوائزها يوم 24 من شهر فبرابر، وذلك بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب، وبعدها جائزة بافتا.