طلاق ابنة الفنانة غادة عبدالرازق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور 7 أعوام على زواجها، انفصلت روتانا ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن زوجها حامد الشايب.

ذكرت عدد من المصادر المقربة من الفنانة أن ابنتها روتانا انفصلت عن زوجها منذ شهر تقريبا، وأنها انتقلت للسكن مع والدتها برفقة ابنتيها، وذلك بعد خلافات قوية مع زوجها لم تستطع غادة أن تعالجها.

حامد وروتانا القزاز احتفلا بزواجهما في حفل كبير حضره عدد كبير من الفنانين عام 2012، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين هما خديجة وجويرية.

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يُذكر أن شائعات انفصال روتانا عن زوجها ووالد ابنتيها ترددت من قبل في عام 2017، بعد انتشار فيديو والدتها عبر «أنستجرام»، ولكن نفت روتانا انفصالها عن زوجها، وأكدت أن علاقتهما قوية.

يشار إلى أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “ضد مجهول” الذي عرض في رمضان 2018، وسينمائيا شاركت في فيلم “حرب كرموز” و”كارما».

تغيب الفنانة غادة عبدالرازق عن دراما شهر رمضان المقبل، وذلك لأول مرة منذ أعوام طويلة، حيث فضلت الفنانة أن تقف موضع المشاهد هذا العام.