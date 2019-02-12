شكرا لقرائتكم خبر عن أفريكايرو أحمد عمر يقدم سهرة مزيكا شرقى فى العجوزة.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أحمد عمر لإحياء أولى حفلات مشروعه الموسيقي "أفريكايرو" فى 2019، عبر سهرة مزيكا يحتضنها مسرح كايرو جاز فى العجوزة، وذلك فى تمام العاشرة والنصف مساء السبت المقبل. ويقدم أحمد عمر جيتاريست فرقة وسط البلد، ومؤسس فرقة أفريكايرو منذ أكثر من 8 سنوات، وصلة موسيقية تجسد روح القارة السمراء والفلكلور الأفريقى بلمسة من الموسيقى الشرقية.



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