عمل مسرحي لسميرة سعيد مع "العدل جروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال السيناريست مدحت العدل خلال لقائه مع برنامج "بالعربي The Insider Ar" إنه يفكر في عمل استعراضي مسرحي من بطولة المطربة المغربية سميرة سعيد، مشيرًا إلى أنها شخصية ذكية ومؤهلاتها الجسدية تؤهلها لعمل استعراضي.
وأوضحت سعيد في لقاء سابق لها مع البرنامج، أن العمل في المسرح حلمها منذ الصغر، لذا تتمنى تحقيق هذا الحلم والوقوف على خشبة المسرح.
وسيمرة من مواليد 10 يناير 1958، واحتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ61.
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