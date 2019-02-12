شكرا لقرائتكم معرض القاهرة للكتاب.. الجمهور "كسر حاجز التوقعات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال منظمو معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة الخمسين التي أسدل الستار عليها الثلاثاء في مركز مصر للمعارض الدولية استقبلت نحو ثلاثة ملايين زائر.

وذكر إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تنظم المعرض سنوياً، أن 250 ألف زائر توافدوا على المعرض في يومه الأخير، ليصل إجمالي عدد الزائرين خلال 14 يوماً إلى مليونين و916 ألف زائر.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أن الجمهور "كسر حاجز التوقعات لمعترضين على نقل المعرض من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة دون انتظارهم نتائج التجربة".

وأقيمت الدورة الخمسون للمعرض (دورة اليوبيل الذهبي) في الفترة من 23 يناير إلى الخامس من فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة لأول مرة وذلك بعد نقله من موقعه القديم بأرض المعارض في مدينة نصر بشرق القاهرة.

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ورغم التوقعات بتراجع عدد الزائرين الذي بلغ في الدورة السابقة نحو 4.5 مليون زائر كان إقبال الجمهور هذا العام محل ترقب لقياس نجاح التجربة الجديدة خاصة مع تغير طبيعة المكان التي تفرض عرض الكتب داخل صالات مغلقة وعدم توفر أي مساحات مفتوحة كانت في الموقع السابق منفذ تواجد لتجار "سور الأزبكية".

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد في وقت سابق عن المعرض "تحدث معي بعض مدراء معارض الكتب العربية وأبدوا إعجابهم بالموقع الجديد لمعرض القاهرة وتجهيزاته وخدماته".

وأضاف "هناك حوالي 20 معرضاً في العالم العربي سنوياً، أعتقد أن معرض القاهرة الدولي مثلما كان أول معرض رسمي ودولي في المنطقة العربية عام 1969 فهو اليوم الأول من حيث الشكل والتنظيم وإقبال الجمهور".

ويضم الاتحاد، الذي يتخذ من القاهرة مقراً، نحو 850 ناشراً في عضويته. وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً على هامش معرض القاهرة للكتاب في 25 يناير.