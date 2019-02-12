شكرا لقرائتكم خبر عن "جوا قلبه".. نوال الزغبى تشوق جمهورها بكليب أغنية جديدة من ألبومها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ​نوال الزغبى عن الإعلان الدعائى لكليب أغنيتها "​جوا قلبه​" من ألبومها الجديد "كدة باى"، المقرر طرحه يوم 14 فبراير الحالى.

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وشاركت الزغبى البرومو الخاص بالأغنية، عبر حسابها على تويتر، حيث يقول مطلعها: "جوا قلبه وجوا العين مهما دارى هواه ناسي مين خلينا ساكتين كل دانا فاهماه".



نوال الزغبى

يذكر أن نوال الزغبى كانت قد طرحت 7 بروموهات كليبات لأغانى ألبومها الجديد، وحمل الأول اسم "الجمال له ناسه"، الثانى "صبح صبح"، الثالث فهو "محاية"، والرابع "كدة باى"، والخامس يحمل "مش خايفة"، والسادس "اللى براسى عملته"، والسابع: "آه يا سيدى".



الفنانة نوال الزغبى

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية، وتعاونت النجمة اللبنانية فى الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعرى.