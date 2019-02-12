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شكرا لقرائتكم خبر عن "جوا قلبه".. نوال الزغبى تشوق جمهورها بكليب أغنية جديدة من ألبومها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نوال الزغبى عن الإعلان الدعائى لكليب أغنيتها "جوا قلبه" من ألبومها الجديد "كدة باى"، المقرر طرحه يوم 14 فبراير الحالى.
وشاركت الزغبى البرومو الخاص بالأغنية، عبر حسابها على تويتر، حيث يقول مطلعها: "جوا قلبه وجوا العين مهما دارى هواه ناسي مين خلينا ساكتين كل دانا فاهماه".
نوال الزغبى
يذكر أن نوال الزغبى كانت قد طرحت 7 بروموهات كليبات لأغانى ألبومها الجديد، وحمل الأول اسم "الجمال له ناسه"، الثانى "صبح صبح"، الثالث فهو "محاية"، والرابع "كدة باى"، والخامس يحمل "مش خايفة"، والسادس "اللى براسى عملته"، والسابع: "آه يا سيدى".
الفنانة نوال الزغبى
ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية، وتعاونت النجمة اللبنانية فى الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعرى.
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