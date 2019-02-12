شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب يظهر فى حلقات "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير لطفى لبيب فى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة النجم أحمد فهمى، وهنا الزاهد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد لبيب شخصية كوميدية بجانب بطلى العمل فهمى ومحمد عبد الرحمن "توته".

ويعرض حاليًا للطفى لبيب فيلم "عمر خريستو" فى السينمات، بطولة دومنيك حورانى، أحمد التهامى، أحمد السلكاوى، وأخرون، تأليف عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإخراج سيف يوسف.

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"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.