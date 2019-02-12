شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نشوى مصطفى تزور المعهد القومى للأورام لدعم مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الفنانة نشوى مصطفى بزيارة المعهد القومى للأورام 777، لدعم مرضى السرطان، ومشاركتها فى دعم مبادرة 100 مليون صحة بقيامها بعمل تحليل فيروس سى تبعًا للحملة. Advertisements ودعت نشوى جموع الشعب المصرى للتبرع لصالح المعهد القومى للأورام باعتباره يعالج كل الأعمار بشكل مجانى، قائلة: المعهد أنسب مكان لتلقى أى تبرعات أو صدقات، خصوصا أنه جهة حكومية موثوق فيه وتشرف عليه الرقابة الإدارية ليل نهار، ومن واجبنا دعمه لتخفيف قوائم الانتظار".

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