"Mad Solutions" تحصل على حقوق توزيع "The Third Wife" بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حصلت شركة "Mad Solutions" على الحقوق الخاصة بتوزيع فيلم الدراما الأسيوي "The Third Wife" بالشرق الأوسط، وهو الفيلم الأسيوي الأول الذي تحصل الشركة المنتجة على حقوق توزيعه.

تشمل الصفقة المملكة العربية السعودية بعد عودة دور العرض السينمائي هناك عقب منع لأكثر من 35 عامًا.

الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي بالقرن الـ19 حول الحياة الريفية بفيتنام لإحدي الفتيات التي تبلغ من العمر 14 عامًا وتستعد لأن تكون الزوجة الثالثة لأحد الأثرياء، لتواجه العديد من المواقف التي من شأنها تحديد ما إذا كانت ستعيش بشكل آمن أو حر للأبد.

يذكر أن فيلم "The Third Wife" شارك بالمسابقة الدولية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 العام الماضي، ونافس على جائزة "الهرم الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات، كما فاز بجائزة "أفضل إسهام فني"، ومن المقرر طرح الفيلم تجاريًا منتصف مايو المقبل.​

