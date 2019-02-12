فيديو| بينهم عز وعبدالباقي ورمزي.. نجوم الفن يهنئون سامح حسين على "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

هنأ عدد من نجوم الفن زميلهم الفنان سامح حسين على فيلم "عيش حياتك"، المقرر بدء عرضه بعد غدٍ الأربعاء في دور العرض المصرية.

نشر الفنان سامح حسين مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، لبعض تهاني النجوم، بينهم أحمد عز، بيومي فؤاد، أحمد رزق، أحمد عيد، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، وأحمد صفوت.

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يقام العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، غدًا الثلاثاء، في كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ساندي، وعلاء مرسي. والعمل من تأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.